Helfer packen Weihnachtstrucker-Pakete

Am Bereitschaftsabend der Johanniter in Kißlegg sind vor Kurzem 20 ehrenamtliche Helfer zusammen einkaufen gegangen, um die Weihnachtstrucker-Pakete der Johanniter-Aktion packen zu können. Auch vier Jugendliche der Jugendgruppe waren laut einer Pressemitteilung des Regionalverbandes Oberschwaben/Bodensee mit dabei. nachdem sie sich alle auf der Wache getroffen haben, hätten sie „dann die Supermärkte leer gekauft“, so der Bericht weiter.

Das Geld für die Päckchen haben die Helfer von Bekannten, Kollegen und Familie bekommen, die die Aktion unterstützen. Auch von den Helfern selbst kam einiges zusammen, da auch sie Päckchen und damit Freude verschenken wollten, heißt es weiter. Die Inhalte für die Päckchen wurden nach Packliste eingekauft und gepackt, anschließend haben alle die Päckchen bemalt: Sterne, Tannenbäume, Wünsche zu Weihnachten: Nach 21 Uhr seien schließlich 27 Weihnachtstrucker-Pakete fertig gepackt gewesen.

Es sei jedes Jahr schön mitzuerleben, wie viele Helfer mit Freude dabei sind, einzukaufen, die Kartons zu füllen und auch zu dekorieren, so die Pressemitteilung. Insgesamt seien schon rund 60 Pakete in Kißlegg fertig gepackt. Die anderen wurden von Kißlegger Bürgern auf der Rettungswache oder auch bei der Volksbank abgegeben. Noch bis Freitag, 13. Dezember, 12 Uhr können Pakete auf der Rettungswache der Johanniter, Strandbadweg 2 in Kißlegg oder bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG Hauptstelle Kißlegg, Schlossstr. 7 sowie in Leutkirch-Reichenhofen bei Familie Lohr, Kirchstraße 1. abgegeben werden.