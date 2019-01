Heimschließungen: Grünen-Abgeordnete verteidigt Bauverordnung

Die Wangener Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grüne) hat sich in die aktuelle Debatte zur Schließung zweier Pflegeheime in Kißlegg und Argenbühl eingeschaltet. Deren Betreiber hatten das „Aus“ für die Einrichtungen vor allem mit den ab 1. September endgültig greifenden Bestimmungen der Landesheimbauverordnung und sich daraus ergebender Kosten begründet. Krebs verteidigt die darin enthaltenen Regelungen, die unter anderem Einzelzimmer vorsieht.

In dem Schreiben betont sie die Notwendigkeit der Landesheimbauverordnung, die die Qualität der baurechtlichen Standards von stationären Pflegeeinrichtungen regele: „Der Schutz der Privat- und Intimsphäre ist ein Menschenrecht und steht auch unseren pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in stationären Einrichtungen zu“, so die Abgeordnete. „Deshalb muss die Infrastruktur solcher Einrichtungen darauf ausgerichtet sein, die Würde und die Selbstbestimmung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in allen Belangen zu wahren und zu beschützen.“

Petra Krebs verweist ferner darauf, dass die Landesheimbauverordnung schon 2009 verabschiedet wurde. Für die Vorbereitung und Umsetzung dieser baurechtlichen Qualitätsstandards sei den Heimträgern eine Frist von fast zehn Jahren bis zum 31. August dieses Jahres eingeräumt worden. Einem beträchtlichen Teil an stationären Einrichtungen seien zudem individuell verlängerte Übergangsfristen zugestanden worden, wenn dies für die Refinanzierung dringender Betriebsinvestitionen als notwendig betrachtet wird, so Krebs in einer Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung des Heims in Bärenweiler bei Kißlegg und des Hauses Domizil in Argenbühl.

Die Grünen-Politikerin betont überdies den Nutzen der Verordnung: Diese habe die Heimbewohner im Blick. Deren Situation solle verbessert werden. „Dazu gehört die Achtung ihrer Würde, Persönlichkeit und Individualität. Dies basiert auf einem modernen Verständnis einer humanen stationären Versorgung und Betreuung“, schreibt Krebs weiter.

Die Standards der Landesheimbauverordnung würden außerdem von einem breiten politischen und fachlichen Konsens getragen. Prägende Standards, wie etwa das Einzelzimmergebot, seien heute pflegewissenschaftlicher Konsens, der inhaltlich nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt werde – „zumal es vollkommen unüblich ist, dass sich zwei völlig fremde Menschen in einer Einrichtung einen Schlafplatz teilen“, wie Krebs feststellt. Auch lasse die Verordnung freiwillige Ausnahmen zu, etwa damit „zwei Menschen die Möglichkeit haben, auf eigenen Wunsch gemeinsam in einem Zimmer zu leben“. Dazu würden jeweils zwei nebeneinanderliegende Zimmer zu einer Wohneinheit verbunden.

Auch ohne die Landesheimbauverordnung würden stationäre Einrichtungen heute überwiegend nach diesen Standards gebaut, erklärt Petra Krebs weiter, weil diese den subjektiven Wünschen und pflegewissenschaftlich belegten Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen entsprächen. Und: Bereits jetzt könne man aus den Rückmeldungen der Regierungspräsidien eine positive Zwischenbilanz ziehen. Deshalb schlussfolgert sie: „Die Umsetzung der Landesheimbauverordnung ist auf einem guten Weg und die weit überwiegende Zahl der Einrichtungsträger ist bereits dabei, die Landesheimbauverordnung umzusetzen.“

Gleichwohl sei jede Heimschließung „zutiefst bedauerlich“. Denn Pflege müsse flächendeckend und für jeden zugänglich gestaltet sein. Oberste Priorität müsse aber das Verständnis einer humanen stationären Versorgung und Betreuung bei der Pflegegestaltung haben.