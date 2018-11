Heimatbund Allgäu bereitet neues Programm vor

Der Heimatbund Allgäu und die Allgäuer-Heimat-Akademie haben sich zur ihrer jährlichen Herbstversammlung in Kißlegg getroffen. In diesem Jahr war der Kißlegger Heimatverein Ausrichter der Versammlung. Mit 35 Mitgliedsvereinen, die von über 8000 Mitgliedern getragen werden, stellt der Heimatbund Allgäu die stärkste Heimatpflege Kraft im Allgäu dar, teilt der Heimatbund mit.

Der erste Vorsitzende Karl Stiefenhofer betonte bei der Versammlung die Wichtigkeit, Mitglieder auch für Führungsposten zu begeistern. Dass Nachfolgeregelungen ein Problem sein können, zeige das Beispiel des Heimatsdienstes Sonthofen. Dieser hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem trotz jahrelanger Bemühungen kein Nachfolger für das Amt des ersten Vorsitzenden gefunden werden konnte, heißt es in der Pressemitteilung.

Projektleiter Heinz Buhmann stellte mit seinem Team den Bericht der Allgäuer Heimatakademie 2018 und das neue Seminarprogramm vor. Dabei wurde besonders Wert darauf gelegt, neue Themen und neue Referenten ins Programm zu integrieren, so der Pressetext. Mehr als 1000 Teilnehmer seien bei Kursen dabei gewesen. Auch der Fahnenwald, der anlässlich an die erste urkundliche Nennung des Allgäus vor 1200 Jahren erinnern soll, sei eine erfolgreiche Aktion gewesen. Über 80 Fahnen, die die Gemeinden im Allgäu darstellen, haben dabei ein imposantes Bild ergeben. War im Jubiläumsjahr Oberstaufen Aufstellungsort so sind die Fahnen 2018 in der Gemeinde Weiler Simmerberg an der Queralpenstraße zu sehen. Im nächsten Jahr sind die Fahnen dann in Gestratz im Westallgäu.

Den Schwerpunkt des Tages bildete aber die gemeinsame Koordination der Zukunft: Termine der Vereine in den Ortschaften, den ortsansässigen Museen oder von Personen bei denen Jubiläen anstehen. Im Interesse aller Mitglieder stehe das Erinnern an den „Bauernkrieg von 1525“ vor 500 Jahren, so der Pressetext. Dieses Ereignis werde von Historikern als erste deutsche Revolution gesehen. Der Erhebung weiter Teile der Stadt- und Dorfbevölkerung mit den Bauern in der Schweiz, Österreich, Baden, Württemberg, Bayern und Tirol soll mit zahlreichen Veranstaltungen gedacht werden.

Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse der Forschung, insbesondere durch Arbeiten von Peter Blickle, sollen bisher geglaubte Vorkommnisse des Bauernjörg von der Waldburg, Kommandeur des Schwäbischen Bundes, klären. Unterstützt werden die Vorbereitungen und die Koordination laut Mitteilung von der „ Euregio via salina“ der EU. Sie ist die Dachorganisation für die Region Allgäu, Regionalentwicklung in Bayern, in Tirol und im Kleinwalsertal.

Die Städte Memmingen, Kempten, Dörfer der Region bayerischer und württembergischer Bodenseeraum, der Schweiz und Vorarlberg und viele weitere gehörten zu dieser Zeit, so die Mitteilung weiter, zu den Schauplätzen mit ihrem Wunsch nach Freiheit und Verbesserung der Lebensverhältnisse.

Hildegard Lang führte abschließend noch in die Pfarrkirche St. Gallus und Ulrich, in der sich der Silberschatz der Kirche von berühmten bayerischen Goldschmieden aus Augsburg befindet. Außerdem führte Weise Georg Mayer die Teilnehmer durch das Heimatmuseum im Neuen Schloss.