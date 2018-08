„Heimat Spa“ soll im Frühjahr eröffnen

Der Holzwerkstoff „Karuun“ wird aus der Rattanpalme gewonnen. Von der extrem schnell wachsenden Palme gibt es weltweit etwa 600 Arten. Für Rattanmöbel wird das Äußere der Pflanze verwendet und geflochten. Für das Produkt Karuun verwendet die Firma „Out For Space“ aber das Innere der Rattanpalme. Durch die natürlichen Kapillaren im Inneren kann die Pflanze Wasser über eine Länge von bis zu 200 Meter transportieren. Und diese Eigenschaft wird für Karuun genutzt: Zum Beispiel Farbe injizieren die Tüftler in die feinen Poren und so entsteht ein charakteristisches Muster. In Indonesien pflanzt die Firma auch selbst Rattanpalmen auf Plantagen an, die dann von Hand geerntet werden. Das helfe laut „Out For Space“ vor Ort den Regenwald zu erhalten und Arbeitsplätze zu schaffen. Der Name „Karuun“ leitet sich übrigens vom indonesischen „harta karun“ ab und bedeutet etwa verborgener oder versteckter Schatz. (mag)