Heimat Bärenweiler öffnet drei Tage lang die Türen

Die letzten Monate ist es still um das Kleinod Bärenweiler bei Kißlegg geworden. Anfang 2021 wurde öffentlich bekannt, dass der Leutkircher Immobilienentwickler Christian Skrodzki das rund zweieinhalb Hektar große Anwesen von der Stiftung Bärenweiler erworben konnte. Die umfangreichen Wiederbelebungspläne Skrodzkis aus dem aktuell verwaisten Weiler wieder ein kleines, belebtes und buntes Dörfchen zu machen, sind aufgrund umfangreicher Genehmigungswege zeitlich in Verzug geraten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Energiekrise und die Engpässe im Handwerkerbereich tun ihr übriges“, sagt Christian Skrodzki. Die ersten Umbaumaßnahmen für die selbstbestimmten Seniorenwohngemeinschaften und das integrative Café beginnen nun in wenigen Wochen. Im Frühjahr 2023 soll Eröffnung gefeiert werden.

Im Sommer 2021 fand auf dem Gelände mit regem Besucherandrang die regionale Messe GUSTO statt. Seitdem ist die Nachfrage der Bürgerschaft groß die historischen Gebäude von innen zu besichtigen. Am kommenden Wochenende haben Interessierte die Möglichkeit das idyllisch gelegene Areal Bärenweiler eingehend zu besichtigen. Von Freitag, 30. September bis Sonntag, 2. Oktober, wird laut Pressemitteilung ein umfangreiches Programm geboten.

An allen drei Tagen gibt es ab 19.30 Uhr im ehemaligen Heustadel Livemusik und DJ-Sound. Am Freitag spielt die Band „hin und wieder“ mit dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser als Sänger und Gitarristen. Anschließend sorgt DJ „m.ART.in“ für eine Ü30-Tanzparty. Am Samstag startet der „Dirndl- und Lederhosen-Abend“ mit der Blasmusik-Combo „Schwäbisch 7“. Im Anschluss gibt es Hits querbeet von DJ Noname. Eine originelle Besonderheit bietet die Zusage der Veranstalter, dass alle Besucher die mit dem Einfügen vom Buchstaben „ä“ in ihren Namen das Wort Bär erzeugen, wie z.B. Norbärt, Robärt oder Bärnadette, am Samstagabend freien Eintritt bekommen. Der Sonntagabend hat zwei Live-Acts zu bieten. Gestartet wird mit der Blasmusik-Formation „Siebenschläfer“ aus Röthenbach. Danach dürfen sich die Besucher auf die bekannte Allgäuer Liveband „Wild Chucks“ freuen.

Am Sonntag ist großer „Tag der offenen Türe“. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst mit Stephan Wiltsche in der Spitalkirche. Ab 11 Uhr gibt es im beheizten Stadel ein Weißwurstfrühstück mit der Musikkapelle Kißlegg. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen von Schüler der örtlichen Realschule. Das Rahmenprogramm ist abwechslungsreich. Die historischen Gebäude Spital, Kirche und Pfarrhaus können besichtigt werden. Allgäu Unimog Tours stellt verschiedene historische Unimogs aus. Ferner können Traktor-Oldtimer bestaunt werden. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und andere Spielangebote.

Aufgrund dem Umstand, dass große Teile der Veranstaltung unter Dach sind, findet das „Oktobär-Festival“ bei jedem Wetter statt. Die Veranstalter bitten die Besucher aus Kißlegg darum am Sonntag ihr Auto Zuhause stehen zu lassen und mit dem Fahrrad oder per Fuß nach Bärenweiler zu kommen, da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind.