Haushalt Kißlegg: Schuldengrenze auf zwei Millionen festgelegt

Wegen eines Baufahrzeuges im Gleisbett ist die Zugstrecke zwischen Ulm und Biberach am Samstag den ganzen Tag lang gesperrt gewesen. Selbst in den Abendstunden hat die Sperrung noch angehalten. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Bereits am Freitag hat sich der Unfall ereignet, bei dem ein „Baugerät aus den Schienen gesprungen sei“, so ein Pressesprecher der Bahn.

Weil die Strecke wegen der Bauarbeiten aber regulär gesperrt war, habe das keine Auswirkungen gehabt.