Hauptversammlung DIG Kißlegg e.V.

Am 30. September 2021 fand die diesjährige Hauptversammlung der Deutsch-Italienischen-Gesellschaft statt.

Der 1. Vorsitzende Alois Weiler gab nach einer kurzen Begrüßung der Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie der Vorstandschaft des DFGK das Wort an die Schriftführerin Carmen Cristante weiter. Diese schilderte in einem kurzen Rückblick, was in den letzten eineinhalb Jahren an Veranstaltungen, vom Schüleraustausch bis zur 30-jährigen Jubiläumsfeier in Fontanellato alles geplant war, durch die Corona-Pandemie aber leider abgesagt werden musste.

Danach erläuterte Hannelore Schmidt mit ihrem Kassenbericht die Ein- und Ausgaben, den Kassenbestand sowie die durchgeführte Kassenprüfung. Nun folgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde von Herr Kleiser durchgeführt.

Im Anschluss standen Wahlen für den 1. Vorsitzenden, die Kassenverwaltung und den Beirat an. Alois Weiler (1. Vorsitzender), Hannelore Schmid (Kasse), Karin Weiland (Beirat) stellen sich nochmals für zwei Jahre zur Verfügung. Die Wiederwahl erfolgte einstimmig. Als weiteren Beirat lies sich Alexander Bachmann aufstellen, auch dieses Wahlergebnis ist einstimmig. Somit ist das Team der DIG-Vorstandschaft wieder komplett. Herzlichen Dank den gewählten Mitgliedern für Ihren Einsatz in der Vorstandschaft.

Alois Weiler informierte noch über die Planungen im nächsten Jahr. Je nachdem wie sich die Corona-Lage entwickelt werden die abgesagten Veranstaltungen noch nachgeholt. Weitere Informationen dazu, sowie über unser Vereinsleben gibt es unter www.dig-kisslegg.de.