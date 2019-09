Hat Kißlegg einen Kindergarten zu viel?

Bei der Versammlung der Freien Wähler in der vergangenen Woche stand auch die Frage im Raum, wie notwendig der Kindergartenneubau an der Eugen-Bolz-Straße war, wenn doch weiterhin Kindergartenbetrieb im katholischen Gemeindehaus herrschen darf. Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Kirchengemeinderat und beim Bürgermeister nachgefragt.

Anton Weiland, FWK-Kandidat bei der Gemeinderatswahl, meldete sich in der Versammlung zum frischbezogenen Regenbogen-Kinderhaus zu Wort. Hier wurden die Kindergärten Sankt Monika, Sankt Gallus und der Schulkindergarten des KBZO vereint (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete).

Weiland äußerte Unverständnis darüber, dass in die ehemaligen Gallus-Räume nun der kommunale (und neugeschaffene) Zellersee-Kindergarten eingezogen ist. „Über die Räume hieß es vor wenigen Jahren, dass dort aus Gründen der Statik kein Kindergarten mehr sein darf“, erinnerte sich Weiland.

Damals sei das eines der Argumente für den Neubau eines großen kirchlichen Inklusionskindergartens gewesen.

„Ich fühle mich als Bürger verarscht“, sagte Weiland. Schließlich habe sich die Gemeinde mit etwa 2,5 Millionen Euro an den Baukosten des neuen Kindergartens beteiligt, obwohl der alte offenbar doch noch so gut in Schuss sei, dass man ihn weiterbetreiben kann.

FWK-Gemeinderat Werner Schuwerk entgegnete, dass die Anmerkung berechtigt sei, allerdings an die katholische Kirchengemeinde gerichtet sein müsse. Dass sich die Gemeinde bei allen Kindergartenbauten per Gesetz an den Kosten beteiligen muss, erklärte Werner Bachmann.

Neues Konzept zur Kinderbetreuung im Oktober

Der zweite Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats, Walter Kuon, erklärte dazu auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass das katholische Gemeindehaus Risse aufweise und jährlich von einem Statiker untersucht werde.

„Was die Sanierung angeht, haben wir nun zwei Jahre Planungszeit vor uns“, so Kuon. Angesichts der angespannten Situation bei der Kinderbetreuung sei man der Gemeinde entgegengekommen und stelle die Räume während der Planungsphase dem Zellersee-Kindergarten zur Verfügung.

„Definitiv hätte der Gallus-Kindergarten an diesem Standort keine Zukunft gehabt“, betonte Kuon. Die Kirche habe sich ohne Eigennutz an dem Neubau des Inklusionskindergarten beteiligt. „Ein tolles Projekt“, wie Kuon findet und in das die Kirchengemeinde viel Zeit und Geld gesteckt habe. Dies sei nicht selbstverständlich.

„Man hätte sich seitens der Kirche auch einen schlanken Fuß machen können. Sprich: Den Gallus-Kindergarten ersatzlos schließen und lediglich den Kindergarten Sankt Monika in dessen Stammhaus weiterbetreiben.“

Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher bekundete auf Nachfrage, dass er die Auffassung von Walter Kuon teilt. Er sei „sehr, sehr dankbar“ für das Engagement der Kirche und dafür, dass man seitens der Gemeinde übergangsweise in die alten Gallus-Räume darf. „Wir hätten sonst ein Platzproblem gehabt.“ Es handelt sich dabei um die Kindergartengruppe, die als Außenstelle des Hedwig-Kindergartens im Haus Bärtle gegründet wurde.

Einen Kindergarten „zu viel“ gebe es auf keinen Fall, heißt es aus dem Rathaus. Krattenmacher verwies darauf, dass im Oktober im Gemeinderat ein neues Konzept zur Kinderbetreuung vorgestellt werde.