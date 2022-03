Hassler-Consort spielt Johannes-Passion von J.S.Bach

Die Gemeinde Kißlegg veranstaltet am Karfreitag, 15. April, ab 18.00 Uhr in der Kirche St. Gallus und Ulrich in Kißlegg ein Konzert unter der Leitung von Franz Raml. Mit einem international besetzten Profiensemble wird die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach aufgeführt, heißt es in der Pressemitteilung.

Es wird die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach auf Originalinstrumenten des Barock mit dem Barockorchester und dem professionellen Chor des Hassler-Consorts und jungen Solisten aus Wien, Berlin, Freiburg und Augsburg aufgeführt.

Das Hassler-Consort ist ein international besetztes Profiensemble für Alte Musik, erklären die Organisatoren in der Ankündigung. Durch eine rege Konzerttätigkeit in Ulm und Oberschwaben sei das Hassler-Consort mit seinem Leiter Franz Raml demnach seit vielen Jahren ein Garant für mitreißende und bewegende Interpretationen Alter Musik.