Hannah Seifritz erzielt die Traumnote von 1,0

Alle 61 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 an der Schloß-Realschule Kißlegg haben ihr Realschulabschlusszeugnis erhalten. Das teilt die Schule jetzt mit.

Unter Pandemiebedingungen wurde von jeder Klasse eine eigene Abschlussfeier in der Mensa gestaltet. Auch jeweils zwei Familienmitglieder hatten die Gelegenheit, mit den Schülern diesen festlichen Moment zu erleben. Von den 61 Absolventen werden 29 einen Ausbildungsplatz antreten, sechs starten in ein Freiwilliges Soziales Jahr und weitere 26 treten an ein Gymnasium oder Berufskolleg über.

Außer den 13 Preisen und 15 Belobigungen, mit denen die Abschlussschüler für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden, ist besonders Hannah Seifritz zu erwähnen. Die Schülerin der Klasse 10c erreichte einen Notendurchschnitt von 1,0 und wurde von Schulleiter Martin Weishaupt mit dem Preis der Schulbesten ausgezeichnet.

Die diesjährigen Absolventen sind (B = Belobigungen; P = Preise):

Klasse 10 a: Marie Armbrust (B), Maurice Baumann, Katharina Brauchle, Isabell Cascini (P), Samira Gunzelmann (B), Joshua Haller, Noah Hausmann (P), Lena Hendricks (P), Elisa Johler (B), Theresa Kübler, Ira Loriz (B), Leona Mikulcic (P), Sabrina Müller (B), Clemens Notz, Kai-Axel Pfleghar, Mariam Sättele (B), Jessica Schneeweiss, Maria Taubenheim, Manuel Wucher.

Klasse 10b: Malte Biggör (B), Niklas Bloß (P), Joanna Bodenmiller (P), Owen Dennenmoser (B), Sophie Eisenhöfer (P), Sedef Erkek, Clemens Feuerstein, Luisa Frei (P), Felicitas Graf (B), Jonas Kopf, Katharina Kracklauer (P), Timo Maier, Manuel Motz, Vincent Peter, Raphael Schmid, Simon Straub (P), Merlin Theuer, Tobias Wandel (P), Finn Wiest.

Klasse 10c: Gabriel Bosnjakovic, Julian Dentler, Jasmin Dorn, Franziska Ettmüller (P), Sarah Gieler (B), Elias Haggenmüller, Lara-Sophie Handler, Nele Horb, Linus Krug, Lorenz Krug (B), Rico Martin (B), Hannah Motz, Roman Musch, Luca Narr (B), Leonie Notz, Daniel Rief, Fabian Schorer, Hannah Seifritz (P), Elia Sigg, Marius Troll, Noah Völk, Claudius Weber (B), Lukas Wespel (B).