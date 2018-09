Höhere Polizeipräsenz zeigt in Kißlegg Wirkung

Die Straftatzahlen des Jahres 2017 hat Polizei-Revierleiter Joachim Haug im Beisein von Polizeihauptkommissar Holger Schmidt vom Polizeiposten Vogt am Mittwochabend dem Kißlegger Verwaltungsausschuss vorgestellt. Haug machte dabei unter anderem deutlich, dass die Aggressivität und das Verletzungspotential bei Körperverletzungen zugenommen habe.

„Jede Zahl, die hier steht, ist das, was die Polizei erfasst hat und ein Zeichen, dass die Polizei sehr präsent ist“, bilanzierte Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Festgehalten war beispielsweise der deutliche Anstieg bei Rauschgiftdelikten. „Durch Zuwanderung und aufenthältliche Asylbewerber bleibt keine Gemeinde vor Drogenproblemen verschont.“ Im späteren Verlauf betonte Haug auch, dass ein Teil der Gambier „bundesweit eine Art organisierte Kriminalität“ und „oftmals auch bandenmäßige Strukturen" aufgebaut hätte und gut vernetzt sei: „Die Hintermänner sind so gut wie nicht zu fassen.“

Aufgesplittet in Unterkategorien geht es bei den 62 Drogendelikten in 43 Fällen um Cannabis, in zehn Fällen um Amphetamine und Metamphetamine sowie in drei Fällen um Kokain. „Einige Betroffene sind nicht mehr in Kißlegg“, sagte Bürgermeister Krattenmacher. Wichtig sei aber, dass der hohe Druck und die Polizeipräsenz erhalten bleibe: „Wir sind uns in Kißlegg alle einig, dass der Drogenhandel keine Akzeptanz erfährt.“ Und: „Dass die Polizei in diesem Bereich erfolgreich war, zeigt, dass wir mit unseren Vermutungen und Gefühlen nicht ganz danebengelegen sind.“

„Relativ froh“ sei man, so Haug, dagegen im Bereich Wohnungseinbrüche: „Mit einem Fall ging das an Kißlegg fast spurlos vorbei. Und das, obwohl man weiß, dass Einbrecher und Diebe Gemeinden und Städte entlang von Autobahnen bevorzugen.“ Zu jenen Gemeinderäten, die der Polizei ihren Dank aussprachen, gehörte der Freie Wählervereinigungs-Fraktionsvorsitzende Detlef Radke: „Wir sind froh, dass Sie anwesend sind. Jede Straftat, die in Kißlegg passiert, ist eine zu viel.“ Seine Nachfrage, warum im verkehrlichen Bereich die Zahl der Schwerverletzten zunehme, beantwortete Joachim Haug mit einem landesweiten Trend und der Tatsache, dass polizeilich als Schwerverletzter gelte, wer mindestens 24 Stunden im Krankenhaus sei: „Eine Erklärung könnte auch sein, dass heute viele ein Halswirbelsäulensyndrom und Schleudertrauma erleiden. Das war früher nicht so.“

Klientel mit Aggressivität

Einen gewissen Trend sieht Haug auch im Bereich der gefährlichen Körperverletzung: „Es ist so, dass eine bestimmte Klientel eine derartige Aggressivität an den Tag legt und auch dann nicht aufhört, wenn der Unterlegene am Boden liegt.“ Teilweise werde auch zu zweit und zu dritt auf ein Opfer eingeprügelt. Josef Kunz (SPD) erkundigte sich, wie viele Polizisten für Kißlegg zuständig seien. Haug erläuterte, dass im Polizeiposten Vogt derzeit sieben, ab November acht Beamte eingesetzt seien. Sie sind für sechs Gemeinden zuständig. Nachts gehe die Verantwortlichkeit auf die Dienstgruppen über. Tagsüber unterstütze gegebenenfalls auch das Verkehrskommissariat, das Polizeirevier Wangen oder auch der Bezirksdienst. Haugs Einschätzung sieht insgesamt positiv aus: „Kißlegg ist relativ gut polizeilich versorgt.“