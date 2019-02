Grundstücksbesitzer müssen mehr bezahlen

Einstimmig hat der Kißlegger Gemeinderat beschlossen, den Entwurf zur „2. Änderung des Bebauungsplanes Loretto“ und die „5. Änderung des Bebauungsplanes Schlingsee“ erneut öffentlich auszulegen. Bedenken des Landratsamtes haben zu einer Nachveranlagung der Erschließungsbeiträge geführt.

Nachdem der Gemeinderat im November 2018 die Entwürfe für die Änderung der in Frage kommenden Bebauungspläne gebilligt und beschlossen hatte, wurden sie für die Dauer von einem Monat öffentlich ausgelegt. Wie von Stadtplaner Hubert Sieber zu hören war, gingen aus der Bürgerschaft zwar keine Anregungen ein, das Landratsamt hatte jedoch „erhebliche Bedenken“ gegen die Abfassung der örtlichen Bauvorschriften.

Das Bau- und Umweltamt in Ravensburg hatte „Verstöße gegen das Gebot der sachlichen Rechtfertigung und dem Übermaßverbot“ erkannt und in seinem Schreiben an die Gemeindeverwaltung darauf hingewiesen, dass die Anforderungen „in der Regel nicht zu restriktiv gefasst sein dürfen“. Die Gemeinden, so weiter, „sollten ihren Bauherrn eine gewisse Gestaltungsfreiheit lassen“. Schon deshalb, weil die Baurechtsbehörde „in der Regel keine Befreiungen von örtlichen Bauvorschriften zulassen kann“.

Kämmerer Roland rechnete nach und gelangte zu der Erkenntnis, dass „so gut wie alle Grundstücke“ mehr an baulicher Fläche ausweisen. Dadurch ergeben sich für die Eigentümer Nachteile, die sich im Hinblick auf die Erschließungsbeiträge in Mehrkosten von 1600 bis 2500 Euro ausdrücken. Die Betroffenen sollen jetzt über diesen Vorgang unterrichtet werden, „damit die Bürger sich nicht übergangen fühlen“.

Bevor der Rat einstimmig beschloss, die Bebauungspläne erneut und für die Dauer von zwei Wochen öffentlich auszulegen, regte Monika Dobler an, eine mögliche Ratenzahlung in Aussicht zu stellen. Damit rannte die SPD-Gemeinderätin bei Bürgermeister Dieter Krattenmacher offene Türen ein. Wörtlich sagte er: „Es ist selbstverständlich, dass wir zusammen mit den Leuten Lösungen finden werden.“