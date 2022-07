Grundschüler treffen auf Therapiebegleithunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 20. Juli, haben die „Sympathiehunde“ vom Sympathiehunde e.V. im Rahmen der Projekttage die Grundschule Kißlegg besucht. Mehrere Kinder der dritten Klasse haben sich mit den Therapiebegleithunden Aika, Jedi, Bloom, Emmy und dem „Therapiebegleithund in Ausbildung“ Johnboy auf der Wiese vor der Grundschule in die Welt der Hunde begeben.

Von den Hunden begleitet, haben die SchülerInnen an unterschiedlichen Stationen die Sinne von Hunden, ihre Körpersprache, Hundeberufe, Rassen, erlaubte und verbotene Lebensmittel und vieles mehr erforscht. Dabei konnten sie sich „Hundeknochen“ erspielen, um diese dann in gemeinsamen Aktionen mit den Hunden in Form von Leckerlies einzusetzen. Zusammen wurde gespielt, geschnüffelt, apportiert, ein kleiner Parcours bewältigt und natürlich viele Streicheleinheiten verteilt.