Grüne wollen Lehren aus der Pandemie ziehen

Die Mitglieder des Kreisverbands Wangen von Bündnis 90/Die Grünen haben sich vor Kurzem zu ihrer ersten Versammlung getroffen. Neben der Landtagsabgeordneten Petra Krebs waren auch die Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger und Anja Reinalter zu Gast, berichtet der Kreisverband in einem Schreiben.

Im Fokus der Veranstaltung standen landespolitische Themen. Die Landtagsabgeordnete Petra Krebs berichtete über die Arbeit der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg im Bereich Energiewende und Klimaschutz und erläuterte schon begonnene Initiativen, sowie neue Vorhaben. Krebs wies auch auf die Bildung einer Enquete-Kommission hin, die Lehren aus der Pandemie ziehen wird, um in Zukunft eine krisenfestere und resilientere Gesellschaft aufbauen zu können. Als Sprecherin für Gesundheit und Pflege freue sie sich besonders, dabei mitarbeiten zu dürfen.

Die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger aus Ravensburg berichtete über die aktuelle Lage im völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine, deren weitreichende Konsequenzen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik und beantwortete zahlreiche, auch kritische Fragen aus dem Publikum.

Zum ersten Mal Gast bei einer Mitgliederversammlung des Kreisverbands Wangen war die Parlamentarischen Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion und Biberacher Abgeordnete Anja Reinalter in deren Wahlkreis die vier Kommunen Aitrach, Aichstetten, Bad Wurzach und Kißlegg liegen. Sie informierte über ihre neue Arbeit in Berlin, der sie mit Demut und dem Wissen um deren große Verantwortung entgegen trete, so Reinalter.

Auch grüne Parteiaktivitäten in den Kommunen des Kreisverbands standen auf der Tagesordnung. Der neu gegründete Ortsverband Leutkirch wurde von Vorstandssprecher Christian Stoffel vorgestellt. Mit einer Menschenkette als Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine wurde in Leutkirch auch schon die erste öffentliche Aktion organisiert. Auch das grüne Engagement in Kißlegg soll intensiviert werden, heißt es im Bericht des Kreisverbands weiter. Dazu trug das erste Treffen der Kißlegger Mitglieder mit den Gemeinderäten der GOL bei. „Um die Vernetzung und das Kennenlernen insgesamt zu verstärken“, so Vorstandssprecher Klaus Häring-Becker, „plane man in diesem Jahr eine Sommer-Tour durch den Kreisverband, wo sich die Ortsverbände mit passenden Projekten oder ortstypischen Themen vorstellen können.“