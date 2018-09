Die Dressurreiterin Anna-Lena Eff vom RFV Kißlegg ist überregional in der schweren S**-Klasse ganz vorne mit dabei gewesen. Mit ihrer Saison 2018 kann die Allgäuerin sehr zufrieden sein. Nicht nur mit ihrer selbst ausgebildeten Stute, sondern auch mit ihrem zweiten Pferd holte sich Eff bei vielen Turnieren Platzierungen.

In der Intermediaire I, einer Dressurprüfung der Klasse S**, war der sechste Platz im bayerischen Gut Kerschlach am Ammersee ein großer Erfolg für Anna-Lena Eff. Die Kißleggerin hatte sich mit ihrer selbst ausgebildeten Stute Stella Sfilata in der Dressurprüfung des St. Georges Special mit dem neunten Platz für die Dressurprüfung der Klasse S** qualifiziert.

Beim Festival des Dressurpferdes in Marbach zeigte Eff mit Stella Sfilata ebenfalls sehr gute Leistungen. Das Paar wurde Sechster in der Dressurprüfung Klasse S für sieben- bis zehnjährige Pferde. In der Finalprüfung freute sich Eff mit Stella Sfilata über den siebten Platz.

Ihr zweites Pferd Steinbrechers Wonder belegte beim Dressurfestival in Illertissen den fünften Platz des Prix St. Georges. Die besten zehn Reiter starteten in der Flutlichtkür am späten Samstagabend. In der nächtlichen Siegerehrung ritt Eff an fünfter Stelle. In Babenhausen wurde Effs Turniersaison mit einem achten Platz beim Prix St. Georges abgerundet. Insgesamt waren es 17 Erfolge in der Turniersaison 2018 für Anna-Lena Eff mit ihren beiden Stuten.