Grastrocknung wichtiger Partner der Landschaftspflege

Seit fast 20 Jahren verarbeitet die Grastrocknungsgenossenschaft südlich des Gewerbegebiets Zaisenhofen bei Kißlegg für ihre 250 Mitglieder wiesenfrisches Gras zu trockenen Pellets. Gerade Heumilch- und Biomilchbetriebe schätzen das eiweißhaltige Futter und können damit auf oft genveränderte Sojaimporte aus fernen Ländern verzichten, schreibt die Gemeinde Kißlegg in einem Pressetext. Ein Nebeneffekt ist, dass die Grastrocknungsbetreiber gelassen auf die Diskussion von gentechnisch veränderten Lebensmittel reagieren können. „Wir erzeugen hier ein wertvolles Futtermittel aus der Region und für die Region“, sagte Willi Wacker, der Vorsitzende der Genossenschaft.

Während in Bayern beinahe 30 Grastrocknungsanlagen in Betrieb sind, ist die Zahl in Baden-Württemberg auf vier zurückgegangen. Der Landtagsabgeordnete Raimund Haser hat sich deshalb ein Bild von der Arbeit in den Grastrocknungen gemacht und besuchte zusammen mit Bürgermeister Dieter Krattenmacher die Anlage bei Kißlegg. Die rückläufige Zahl der Milchbauern, die Umstellung vieler verbliebener Betriebe auf Grassilobetrieb und eine veränderte Agrarförderung hat die Umsätze der Grastrocknungen insgesamt zurückgehen lassen. Dies bereitet vielen dieser Genossenschaften erhebliche wirtschaftliche Sorgen.

Streuegras wird zu Pferdefutter verarbeitet

Die Kißlegger Grastrockner sind aber wieder zuversichtlich: Ein neues Geschäftsfeld hat sich in den vergangenen beiden Jahren in Kißlegg sehr dynamisch entwickelt. Mit der Kißlegger Grastrocknung konnte ein jahrzehntealtes Problem des Umweltschutzes gelöst werden: Aus Streuegras wird Pferdefutter gewonnen. Die Kißlegger Grastrockner haben damit einen wirtschaftlichen Ausweg gefunden. Wer Pferde hält, weiß, dass diese altes und mageres Gras meist besser vertragen als frisches. Die Grastrockner ernten das magere Streuegras und verarbeiten es zu Pferdefutterpellets. Ein überregional tätiger Pferdefuttermittelhändler vertreibt mit Erfolg das strukturreiche Bioprodukt aus Kißlegg weit über Süddeutschland hinaus.