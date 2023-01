Graffiti, heruntergerissene Kamera und kaputte Spiegel an Kißlegger Schule

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben Unbekannte in der unverschlossenen Toilette am Schulzentrum im Sperberweg in Kißlegg randaliert. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte oder die Unbekannten zerstörten, wie die Polizei berichtet, Spiegel, Klorollenhalter und einen Handtuchspender. Auch eine Kamera im Außenbereich wurde abgerissen und diverse Graffiti an verschiedenen Türen angebracht.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, heißt es im Bericht der Polizei, die in dem Fall ermittelt und auf Zeugen hofft.

Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter Teledon 07529/97156-0 entgegen.