„Gründe gegen Bürgerentscheid in Kißlegg“

Zum Leserbrief vom 24. Januar, mit Bezug auf den Bericht vom 11. Januar über die vertagte Bürgerbeteiligung, hat sich der CDU-Gemeinderat Wolfgang Schuwerk geäußert. Bürgerentscheide seien grundsätzlich eine sehr demokratische Angelegenheit. Sie setzten jedoch voraus, dass es etwas mit „ja“ oder „nein“ zu entscheiden gibt, schreibt Schuwerk und nennt verschiedene Gründe, warum dies beim Thema Ortsumfahrungen nicht der Fall sei.

Erstens sei im im Jahr 2005 im Gemeinderat die Entscheidung zugunsten der Umfahrung „Ost“ mit nur einer Gegenstimme gefallen. Außerdem habe der der Kißlegger Verkehrs- und Gewerbeverein 2014 insgesamt 2500 Unterschriften für den Bau der Ostumfahrung gesammelt und diese dem Verkehrsministerium in Stuttgart vorgelegt.

„Drittens, in 2015 verweigerte der grüne Verkehrsminister Hermann generell die Mittel für die geplante Ortsumfahrung“, schreibt Schuwerk weiter. Gleichzeitig sei wegen der Elektrifizierung die Beseitigung des Bahnübergangs Pflicht geworden.

Als vierten Grund, warum ein Bürgerentscheid bei diesem Thema nicht möglich sei, nennt Schuwerk den Flächennutzungsplan für die Ostumfahrung, die bereits seit 1997 wirksam sei. Der fünfte Grund sei, so Schuwerk: „Die Planung des Ausbaus der Bahnhofstraße mit Kreisverkehr an der Parkstraße wurde bereits 2017 beschlossen.“ Die Planung der Südspange und die Planung der Trassenführung von Zaisenhofen nach Emmelhofen wurde Ende 2018 einstimmig, jene von Emmelhofen durch die Bahnhofstraße zum Bahnübergang mehrheitlich beschlossen, schreibt Schuwerk weiter.

„Was also gibt es zum Thema ,Entlastungsstraße Ost’ noch zu befragen, beziehungsweise zu entscheiden? Allenfalls die Frage, ob die Kißlegger die immensen Kosten dafür tragen wollen“, so Schuwerk in seiner Stellungnahme.

Die „pure Lust an der Demokratie“ reiche nicht aus, Bürgerentscheide zu verlangen. Ein gewisses Maß an Sachkenntnis gehöre dazu, schreibt der Gemeinderat weiter: „Und genau deshalb gibt es Mandatsträger, die sich mit den Themen gründlich auseinandersetzen, in ihrer Fraktion diskutieren, abwägen, Kompromisse suchen und im Sinne der Bürger nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden.“