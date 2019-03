GOL und ELK stellen gemeinsame Liste auf

Die Grüne Offene Liste (GOL) und die Liste Entwicklung Lebensraum Kißlegg (ELK) haben bei einer Aufstellungsversammlung ihre Kandidaten für die Wahlen des Gemeinderates und des Ortschaftsrates Waltershofen nominiert. In der Vergangenheit traten GOL und ELK bei der Gemeinderatswahl mit der gemeinsamen Liste „Bürgerliste GOL/ELK“ an. „Die Bürgerliste hat in den vergangenen Jahren sehr gut kooperiert und wird bei der diesjährigen Wahl wieder als solche antreten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei den von Franz Rebstock geleiteten Aufstellungsversammlungen – für die Aufstellung zum Gemeinderat und für die Nominierung zum Ortschaftsrat Waltershofen – machten die amtierenden Gemeinderäte der Gruppierung deutlich, dass sie auch dieses Mal erneut antreten werden, so die Mitteilung. Für Kißlegg-Ort sitzen Hans-Jürgen Schmidt (Dipl.-Kaufmann i. R.), für Kißlegg-Land Andreas Kolb (Lehrer) und der Waltershofer Philipp Schmid (Elektrotechniker) im aktuellen Gemeinderat. Kandidaturerfahrungen aus zurückliegenden Wahlen bringen laut Mitteilung Franziska Schädler (Lehrerin) und ihr Mann Markus Schädler (Industriemeister Metall) mit, die beide auch für den Wohnbezirk Waltershofen kandidieren.

Einige neue Gesichter

Die weiteren Kandidaten bewerben sich zum ersten Mal. BUND-Mitarbeiter Peter Stoller (Rentner) sei vor allem der ökologische Schwerpunkt der Liste wichtig. Hubert Braun (Fuhrparkleiter) habe sich laut Mitteilung als kritischer Fragesteller hervorgetan. Bernhard Klein (Komponist und Musiklehrer) dürfte vielen Kißleggern bekannt sein. Mit Rebecca Zimmermann (Arbeitserzieherin) konnte die Liste eine zweite Frau gewinnen, die als Alleinerziehende sozialpolitische Inhalte beisteuert, so der Pressetext. Für Kißlegg-Land kandidiert Christoph Berg (Oberstudienrat) aus Schurtannen, er ist aktiv beim Verein Erle. Mit zehn Kandidaten stellt die Bürgerliste GOL/ELK weniger Bewerber auf als bei der vergangenen Wahl.

Für den Ortschaftsrat Waltershofen kandidieren die bisherigen Mandatsträger Mario Biggel (Dipl.-Ingenieur Maschinenbau), Johannes Frommknecht (Zimmermann Meister) und Armin Kohler (Angestellter im öffentlichen Dienst). Komplettiert wird das Team durch Julia Numßen (Redakteurin), Franziska Schädler (Lehrerin), Michael Rasch (Druckfachmann), Markus Schädler (Industriemeister Metall) und Gemeinderat Philipp Schmid, heißt es in der Mitteilung.