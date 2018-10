Gleisarbeiten in Kißlegg verschoben – trotzdem geänderter Fahrplan

Die Weichenarbeiten am Bahnhof Kißlegg sind verschoben worden. Laut einem Bahnsprecher sollen die für Ende Oktober/ Anfang November angekündigten Arbeiten am Bahnhof Kißlegg doch erst im Frühling 2019 beginnen. Grund dafür sei das Wetter. Die Weichenarbeiten sollten nun doch erst bei guter Witterung angepackt werden, so der Sprecher.

Die Bahn beschränke sich nun die kommenden Tage über auf Kabelbauarbeiten und die Errichtung eines Stegs am Bahnhof Kißlegg. Trotzdem fahren die Züge derzeit nach einem geänderten Fahrplan. Das heißt: Züge fahren nicht durch den Bahnhof Kißlegg durch, sondern halten dort und fahren in dieselbe Richtung, aus der sie kamen, auch wieder zurück. Hier auf dem Bild sind die Züge nach Lindau, Sigmaringen und Leutkirch zu sehen, die gleichzeitig am Bahnhof ankommen. Fahrgäste haben die Gelegenheit in Kißlegg aus- und umzusteigen.