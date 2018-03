Glasfasernetz in Kißlegg wird ausgebaut

Die Deutsche Telekom plant auch für das laufende Jahr Investitionen in das Kißlegger Glasfasernetz. Damit soll in folgenden Bereichen des Ortes schnelles Internet ermöglicht werden: St. Anna, Schlossstraße, Stolzenseeweg, Eichele/Löhen sowie Schlingsee, Emmelhofen und Sonnenbühl. Klar ist seit kurzem aber auch: In der Fläche Kißleggs wird es keinen Ausbau geben – jedenfalls nicht von der Telekom.

Bürgermeister Dieter Krattenmacher berichtete im Gemeinderat von den jüngsten Gesprächen mit dem Telekommunikationsriesen. Demnach soll in weiteren Gebieten Glasfaser gelegt werden, nachdem das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Teile Kißleggs entsprechend erschlossen hatte.

Der Nahbereich um die Vermittlungsstelle, Immelried, Zaisenhofen, Waltershofen, Wiggenrwute und Höllenbach seien mittlerweile mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde versorgt, erklärt Martin John, Sprecher der Telekom. Weitere Pläne für Kißlegg gebe es derzeit nicht.

Die neuen Leitungen sollen bis zu den Kabelverzweigern reichen und über die VDSL-Technik die Häuser selbst erreichen. Laut Krattenmacher würden auf diese Weise Übertragungsraten von 50 bis 150 Megabit pro Sekunde erreicht und letztlich alle Wohngebiete in Kißlegg selbst mit schnellem Internet versorgt werden.

Gleiches gelte für Waltershofen und Immenried, nicht aber für Weiler und Einzelgehöfte in der großen Flächengemeinde. „Die Telekom hat klar gesagt: Im Landbereich macht sie nichts“, so der Bürgermeister. Für den Betreiber sei dafür der Aufwand zu groß. Mit dieser Nachricht sei aber auch klar: „Jetzt sind die Reviere abgesteckt.“

Vor diesem Hintergrund will die Gemeinde selbst über kurz oder lang die Internetversorgung in den ländlichen Gebieten in Angriff nehmen. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg geschehen, dem nahezu alle entsprechenden Kommunen angehören. Er soll – wie in solchen Fällen mittlerweile üblich – Zuschussanträge und Bauabwicklung übernehmen.

Das allerdings ist eine Mammutaufgabe für die Gemeinde. „Da reden wir von Millionenbeträgen“, so Krattenmacher. Denn: In vielen Kißlegger Außenbereichen gebe es keine Trassen, weil die Gebäude dort nicht an das zentrale Wasser- und Abwassernetz angeschlossen sind. Deshalb müssten sich weit über 100 Kilometer Leitungen gelegt werden. Entsprechend wertet der Bürgermeister den dortigen Anschluss ans schnelle Internet als „Langzeitprojekt“.

„Wir haben großen Respekt vor dieser Aufgabe“, so Krattenmacher. Auch weil Manches aufwendiger werden könnte als gedacht. Dies habe bereits die Verlegung der Breitsbandtrasse von Kißlegg nach Dürren gezeigt.