Gisela Riess erhält Brenz-Medaille

Mit der bronzenen Brenz-Medaille ehrt die Evangelische Landeskirche in Württemberg verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter. Pfarrer Friedemann Glaser konnte im Gottesdienst an Pfingsten diese Auszeichnung an Gisela Riess überreichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die 56-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied im Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Kißlegg. Darüber hinaus ist sie in vielen anderen Bereichen der Kirchengemeinde engagiert: Unter anderem organisiert Gisela Riess seit 20 Jahren das Gemeindefest, arbeitet im Umweltteam mit und hält Kindergottesdienst, so das Schreiben weiter. Pfarrer Glaser hob in seiner Ansprache hervor, dass man sich auf Gisela Riess immer verlassen könne, wenn sie eine Aufgabe in der Gemeinde übernimmt. Außerdem spüre man, wie wichtig ihr der Glaube an Jesus und die Weitergabe des Evangeliums vor allem an die junge Generation sei.

In einem schriftlichen Grußwort sprach gemäß dem Pressebericht auch der Ravensburger Dekan Friedrich Langsam seinen Dank an Gisela Riess für ihr großes Engagement aus. So ist sie seit Jahren Bezirkssynodalin der Kirchengemeinde Kißlegg. Dekan Langsam schätzt an ihr vor allem die Gabe, auf andere zuzugehen und zuhören zu können.

Nachdem Gisela Riess die bronzene Brenzmedaille und die Glückwunschurkunde des Landesbischofs Frank-Ottfried July erhalten hatte, wandte sie sich an die Gottesdienstgemeinde. Sie bedankte sich zunächst bei allen, die sie in den vergangenen Jahrzehnten bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz unterstützt haben.

Sie stamme aus einer evangelischen Familie, die immer schon in der Kirchengemeinde aktiv war. Gisela Riess betonte abschließend auch, dass zu allem persönlichen Engagement der Segen Gottes kommen müsse, damit die Gemeinde wachsen kann.