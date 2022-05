Geologische Bohrungen am Bahnübergang

Für die weitere Planung zur Beseitigung des Bahnübergangs in Kißlegg führt das Regierungspräsidium Tübingen ab Dienstag, 24. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 3. Juni, geologische Bohrungen im Bereich des Bahnübergangs im Zuge der Immenrieder Straße/Schloßstraße, L 265, durch. Die Bohrungen erfolgen ausschließlich tagsüber an Werktagen. Die Untersuchungspunkte liegen außerhalb des eigentlichen Straßenbereichs, so dass keine größeren Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs auf der L 265 zu erwarten sind. Informationen zur Planung können unter L 265 Beseitigung des Bahnübergangs in Kißlegg - Regierungspräsidium Tübingen (baden-wuerttemberg.de) abgerufen werden.