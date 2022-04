Generalversammlung des MV Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Werner Motz begrüßte die Anwesenden in der Mensa in Kißlegg. Dem gemeinsamen Totengedenken folgten einleitende Worte des Vorstandes. Motz betonte die Schwierigkeiten für den Verein durch die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen sich auch noch in der kommenden Zeit äußern werden. Umso wichtiger sei es nun, die Proben und weiteren Vereinsaktivitäten wieder fest im Alltag zu integrieren.

Es folgte der Bericht des Dirigenten Thomas Räth. Er bedankte sich bei allen, die auch während der Pandemie stets hinter dem Verein standen. Nur so konnte das Herbstkonzert, eine Wohltat für den Verein und sein Publikum, im November stattfinden. Keine zwei Wochen später musste die musikalische Arbeit wegen eines Lockdowns erneut eingestellt werden. Es war das erste Konzert in der renovierten Turn- und Festhalle, die den Musikverein vor neue akustische Herausforderungen stellte.

Er bedankte sich bei der Gemeinde Kißlegg, die die Mensa als Proberaum zur Verfügung stellte. Dadurch konnte der geforderte Abstand eingehalten werden.

Räth gab einen Ausblick mit der Hoffnung auf die geplante Einweihung des renovierten Vereinsheims im Mai, das Parkfest sowie das Herbstkonzert. Auch er betonte die Notwendigkeit eines zuverlässigen Probenbesuchs für die Planung und Durchführung der Auftritte.

Anschließend berichtete Schriftführerin Melanie Halder über die Mitgliederzahlen (80 Aktive, Durchschnittsalter 32 Jahre). Die hohe Anzahl der Proben und Ausschusssitzungen seit der letzten Generalversammlung Ende Juli bestätigten das stete Bemühen zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, wo immer es die pandemische Lage zuließ. Neben dem Herbstkonzert konnten zur Weihnachtszeit und während der Fasnet musikalische Auftritte stattfinden.

Es folgte der Kassenbericht des im Juli neugewählten Kassiers Lukas Würzer, welcher dank neuartiger Arbeitseinsätze positiv ausfiel, sowie der Bericht der Jugendvertreterin Johanna Motz. Der Kassier und die Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet.

Heribert Maier vom Blasmusikkreisverband Ravensburg führte folgende Ehrungen durch: 10 Jahre aktive Mitgliedschaft (linkes Bild, von links): Melanie Halder, Lukas Würzer, Michael Brack, Luisa Wolf, Thomas Brack, Sabine Motz, Florian Radtke, Manuel Schwarz. Es fehlen: Patrick Müller, Johannes Würzer.

20 Jahre aktive Mitgliedschaft (rechtes Bild, von links): Denis Merk, Verena Buchmann, Manuel Bischofberger.