„Gemeinsam leben in Waltershofen“ gab 6-tägige Fortbildung

Trotz der widrigen Umstände durch Corona haben sich 20 Ehrenamtliche im Rahmen einer Fortbildungsreihe des Vereins „Gemeinsam leben in Waltershofen“ an 6 Tagen in 30 Unterrichtsstunden weitergebildet.

Die Teilnehmer*innen, die sich alle in ehrenamtlichen Organisationen im Altkreis Wangen der Betreuung und Unterstützung von älteren Menschen verschrieben haben, wurden durch die erfahrenen Referent*innen Caterina und Markus Dreizehnter sowie Claudia Bauser in die wichtigen und alltäglichen Themenfelder eingeführt. Als ständiger Ansprechpartner während der Tage stand Agnes Höpperle als Vertreterin des Vereins Gemeinsam leben in Waltershofen zur Verfügung.

Diese Fortbildung ist ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der ehrenamtlichen Betreuung, die dann auch von den zu betreuenden pflegebedürftigen Menschen mit der Pflegekasse abgerechnet werden können.

Wie kann ich ältere Menschen in ihrem eigenen Umfeld betreuen und begleiten? Hierbei wurden wichtige Punkte wie die Rolle der Helfenden, die Situation der pflegenden Angehörigen, das Basiswissen über Krankheitsbilder und Hauswirtschaft, rechtliche Rahmenbedingungen, die Notfallversorgung und das wichtige Thema Demenz angesprochen und vertiefend miteinander an konkreten Beispielen besprochen.

Durch die Teilnahmebestätigungen, die von Wolfgang Frühschütz als Mitglied des Vorstands den Teilnehmenden im Rahmen einer Feierstunde am Schluss der Veranstaltung überreicht wurden, können die Teilnehmer, ihre Vereine und Organisationen einen Nachweis für eine qualitative Betreuung und Begleitung der hilfesuchenden Menschen aufzeigen.

Das Engagement von „Gemeinsam leben in Waltershofen e.V“. wurde wieder dadurch belohnt, dass von den 20 Teilnehmer*innen alleine acht aus Waltershofen kamen.