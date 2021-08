„Gemeinsam leben in Waltershofen“ feiert wieder...

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es wieder so weit: Alle Mitglieder und Freunde des Vereins „Gemeinsam leben in Waltershofen“ haben sich schon sehnlichst darauf gefreut, sich wieder zu einem Sommerfest in dem idyllischen Garten des alten Kindergartens bei sehr schönem Wetter zu treffen.

Die aktuelle Corona-Verordnung ließ es zu, dass unter bestimmten hygienischen Auflagen über 50 Teilnehmer zu Essen und Kaffee mit Kuchen zusammenkommen durften. Man hatte sich viel zu erzählen und war glücklich, sich wieder zu sehen.

Vorstand Werner Bachmann begrüßte die Anwesenden und lud dann zu einem Mittagessen und anschließendem Kaffee und Kuchen ein. Anzumerken ist, dass der Kuchen von den Teilnehmern selbst gebacken wurde.

Das Treffen war für zwei Geburtstagskinder so wichtig, dass sie sogar ihre Gäste zu Hause warten ließen.

Agnes Baumann feierte mit den Anwesenden ihren 90. Geburtstag. Auf die Frage, wann denn dann die Feier mit den Kindern und Angehörigen Platz hat, antwortete sie: „Das hat heute Abend noch Zeit. Jetzt bin ich zuerst einmal hier!“

Im Übrigen soll ab September auch der beliebte Spielenachmittag wieder beginnen. Am Schluss gingen alle Besucher und Helfer äußerst zufrieden wieder nach Hause.