Gemeinderat tagt in der Mensa

Zum zweiten Mal kommt der Kißlegger Gemeinderat Corona–bedingt nicht im Schloss, sondern in der Mensa am Schulzentrum zusammen. Die nächste öffentliche Sitzung beginnt am Mittwoch um 17 Uhr.

Neben der Bildung des Wahlausschusses zur Bürgermeisterwahl im Herbst geht es um Baugesuche und die Vergabe von Bauleistungen. Außerdem auf der Tagesordnung stehen die Ergebnisse der Bürgerbefragung „Gut Älterwerden in Kißlegg“ und die Gestaltung des Lindenbergeles. Anfragen aus der Bürgerschaft könne gegen 18 Uhr gestellt werden. Fragen oder Anliegen können auch vorab an dieter.krattenmacher@kisslegg.de eingereicht werden.