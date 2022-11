Gemeinderat Kißlegg tagt in Immenried

Der Gemeinderat Kißlegg kommt am Mittwoch, 9. November, 17 Uhr, in der Turn- und Festhalle Immenried zu seiner nächsten Sitzung zusammen. An diesem Tag geht es unter anderem um den Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für zwei Solarparks in Brenters und Freibolz, den Aufstellungsbeschluss und den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Beratung erfolgt zusammen mit dem Ortschaftsrat Immenried.

Danach wird ein Konzept zur Wichtelgruppe Naturkindergarten vorgestellt. Zu hören ist auch ein Sachvortrag zur Energieeinsparung in der Kläranlage Kißlegg. Gegen 18.30 Uhr können Bürger Fragen stellen. Zudem wird die Vereinsförderung vom Gemeinderat überarbeitet, aktualisiert und angepasst.

Die Beschaffung des Vorausrüstwagens der Feuerwehr wird ausgeschrieben, die Arbeiten zur Sanierung des Feuerwehrsaales werden vergeben. Beschäftigen wird sich das Gremium zudem mit der Vergabe der Einbauarbeiten einer Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung in den Klassenräumen des Schulzentrums über die Mensa.