Gemeinde Kißlegg muss 2019 neue Schulden machen

Mit der Spielecke, Fesslers Spielkiste und Spielwaren Zorn finden sich in der Leutkircher Altstadt, nur wenige Meter voneinander entfernt, gleich drei inhabergeführte Spielwarenfachgeschäfte. Selbstverständlich ist das in Zeiten des Online-Handels nicht – im Gegenteil, wie der Blick in andere Städte zeigt. Die drei Inhaber erklären, warum das in Leutkirch im Moment noch funktioniert. Und wie sich der neue Ferienpark in Urlau auf das Sortiment und dem Umsatz auswirkt.