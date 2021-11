Gelungenes Herbstkonzert in Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstagabend, 6. November 2021 lud der Musikverein Kißlegg nach einjähriger Pause der konzertanten Blasmusik wieder zum Herbstkonzert in der stimmungsvoll beleuchteten Turn- und Festhalle ein. Vorstand Werner Motz freute sich, zahlreiche Gäste trotz der coronabedingten Hindernisse erstmalig in der renovierten Halle begrüßen zu dürfen, darunter auch Ehrenmitglieder, Bürgermeister Dieter Krattenmacher sowie Schweizer Freunde der Musikgesellschaft Biembach.

Mit der strahlenden Fanfare des Werks Fantastica von Martin Scharnagl eröffneten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Thomas Räth den Konzertabend. Den darauffolgenden Slawischen Tanz Nr. 8 komponierte der Tscheche Antonin Dvorak ursprünglich für Klavier zu vier Händen. Den Musikerinnen und Musikern gelang mit wechselnden Rhythmen und Dynamik eine mitreißende Darbietung des Arrangements für Blasorchester.

Durch den Abend führte Johannes Würzer. Er stellte dem Publikum die in sechs verschiedenen Motiven beschriebenen Fische des folgenden Werkes „Aquarium“ von Johan de Meij vor.

Auch das folgende „Between Two Worlds“ stellte sehr bildhaft und eindrucksvoll die Geschichte von Waldarbeitern im winterlichen Kanada dar. Die Arbeiter schlossen in ihrer Einsamkeit einen Pakt mit dem Teufel, um zu Silvester ihre Familien mithilfe eines fliegenden Kanus besuchen zu können. Mystische Klänge und die magische Zauberformel zogen das Publikum in Bann.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete der Marsch „Eherne Wehr“. Das Werk „Mazama“ von Jay Chattaway entführte das Publikum mit Klängen der Okarina, einer Tonflöte, sowie Kultgesängen in die Welt der Indianer. Dabei hatten vor allem die sechs Schlagzeuger alle Hände voll zu tun: Unzählige Effekte und variierende Rhythmen, welche eigentlich für neun Schlagzeuger vorgesehen sind, sorgten für Spannung und ein lebhaftes Konzerterlebnis.

Mit seinem bewegenden Solo in „The Story“, bekannt aus der Serie „Grey’s Anatomy“ begeisterte Lukas Würzer am Tenorhorn.

Auch eine besondere Ehrung sollte nicht unerwähnt bleiben. Vorstand Werner Motz bedankte sich bei Klarinettistin Gabi Karrer, welche über 40 Jahre im Musikverein aktiv ist und sich stets durch die Übernahme von Ehrenämtern im Verein engagierte.

Reinhold Elsässer am Tenorsaxophon und Matthias Bischofberger an der Trompete interpretierten „Simon’s Song“, welches Komponist Stephan Hutter seinem verstorbenen Cousin widmete, in berührender Weise.