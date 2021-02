Geldwäsche? Polizei findet mehr als 50.000 Euro in einem Auto auf der A96

Da ging der Kißlegger Autobahnpolizei zumindest von der Summe her ein dicker Fisch ins Netz. Am Freitagabend gegen 23 Uhr kontrollierten die Beamten einen VW mit deutscher Zulassung auf der A 96, Höhe Aichstetten, und fanden umgerechnet über 50 000 Euro bei den Insassen. Nun besteht der Verdacht auf Geldwäsche.

Besetzt war der VW mit zwei Männern (47 Jahre/50 Jahre) und zwei Frauen (44 Jahre/50 Jahre), wie die Polizei weiter mitteilt. Es handelt sich demnach um zwei iranische Staatsangehörige, einen schweizerischen Staatsangehörigen, sowie eine in Deutschland wohnhafte Person mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Geld wird beschlagnahmt

Sie gaben an, aus der Schweiz kommend auf dem Weg in die Türkei zu sein. Bei der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs wurde eine größere Menge an Bargeld gefunden.

Das Bargeld trugen die Personen laut Polizei am Körper. Die Insassen wollten keine näheren Angaben zu der Herkunft des Geldes machen, die bislang unklar ist. Die abschließende Zählung des Bargelds ergab einen Betrag von 40.000 Schweizer Franken und 10.000 Euro. Das aufgefundene Geld wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Aufgrund der fehlenden Anmeldung des Bargeldbetrags, keiner Angaben zur Herkunft, dem Verwendungszweck und des Fehlens sonstiger Belege, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts gegen das Geldwäschegesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zoll übernommen, so die Polizei abschließend.