Gehwegsanierung in Kißlegg beginnt

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Kißlegg hat mit Erneuerungsarbeiten der Wasserleitungs-und Kanalanschlüsse in der Schloss- und Herrenstraße bereits im Jahr 2017 begonnen. Im nächsten Schritt wird die Gemeinde Kißlegg die Gehwegsanierung entlang der Schlossstraße und die Sanierung der Straßeneinlaufschächte im Vorgriff auf die Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt durchführen, so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Geplanter Baubeginn für die Gehwegsanierungsarbeiten ist Montag, 4. Juni. Die bevorstehenden Arbeiten werden in mehrere Bauabschnitte unterteilt und mit einer Ampelregelung auf der Straße durchgeführt.

Einschränkungen sind auch an den Bahnübergängen zu erwarten. Parallel zu den Sanierungsarbeiten entlang der Schlossstraße wird auch der Bahnübergang bei St. Anna umgebaut und teilweise geschlossen. Die damit einhergehenden Einschränkungen für die Schlossstraße und die Le-Pouliguen-Straße führen laut Pressetext zu erheblichen Verkehrsproblemen und Einschränkungen für den Verkehr. Um Auswirkungen für die Rettungsdienste und den öffentlichen Nahverkehr weitestgehend vermeiden zu können, wurde es notwendig, dass der Hauptbahnübergang und die Schlossstraße in diesem Jahr befahrbar bleiben. Aus diesem Grunde werden die Fahrbahnbelagsarbeiten im Bereich der Ortsdurchfahrt Kißlegg (Schloßstraße, Herrenstraße und Wangener Straße) voraussichtlich erst im Jahr 2019 durchgeführt.

Die Deutsche Bahn DB plant für die Elektrifizierung der Allgäubahn drei Kißlegger Bahnübergänge (St. Anna-Straße, Pfaffenweiler, Bärenweiler) umzubauen. Im Herbst 2018 sollen auch die Bahnübergänge entlang der Bahnlinie Kißlegg-Aulendorf erneuert werden. Diese werden deshalb zeitweise gesperrt. Zudem möchte die Deutsche Telekom die Breitbandversorgung im Ortsgebiet Kißlegg ausweiten und plant Bauarbeiten.