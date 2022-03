Gebäude an Argenseeufer aufgebrochen

Einen Kiosk, mehrere Spinde und ein Vereinsheim hat ein Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 18. Februar, und vergangenem Sonntag am Ufer des Argensees in Sigrazhofen aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt riss der Täter am Kiosk mehrere Bretter von der Verkaufsöffnung und sorgte im Inneren für Verwüstung. In dem Kiosk wie auch in dem Vereinsheim riss er sämtliche Regale und das umstehende Inventar von den Wänden und zerstörte dieses. An zwei Kabinen brach er angebrachte Schlösser ab.

Der gesamte entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise zum Täter oder auf den möglichen Zeitpunkt des Einbruchs Anrufe werden unter der Telefonnummer 07529 / 971 560 entgegengenommen.