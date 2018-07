Garten- und Blumenfreunde Kißlegg freuen sich über 400 Gäste

Über 400 Gäste haben die Kißlegger Garten- und Blumenfreunde am Sonntag zu ihrem Jubiläum empfangen. Im Schlosspark am Vereinsheim des Roten Kreuzes wurde das Fest unter dem Schatten der alten Buchen veranstaltet. Es gab Gegrilltes und kühle Getränke, sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen, und Alleinunterhalter Siegfried Elsässer sorgte mit seinem „Sapperlot Sound“ für musikalische Unterhaltung. Bei sommerlichen Temperaturen war das Fest einmal mehr ein voller Erfolg. (pama)