Gähnende Leere in den Supermarktregalen

Wer in den vergangenen Wochen versucht hat bestimmte Artikel bei Netto in Kißlegg oder Bodnegg zu kaufen, hat teils leere Regale vorgefunden, wie die Nutzer in der „Du weißt, dass du aus Kißlegg bist, wenn…“diskutierten. Es sei zu Lieferschwierigkeiten gekommen, begründet die Supermarkt-Kette.

Eine Nutzerin meldete sich unter dem Post: Sie sei Netto-Mitarbeitern und erklärte, dass es durchaus vorkommen könne, dass es Leerflächen in den Regalen des Discounters gäbe, da die Bestellungen über ein automatisches Bestellsystem ablaufen würden.

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt Netto allerdings, dass ein Fehler des automatischen Bestellsystems in den Filialen Kißlegg und Bodnegg nicht bekannt sei. In Ausnahmefällen könnten allerdings Lieferschwierigkeiten seitens des Herstellers zu Engpässen bei einzelnen Artikeln führen. Zudem sei es durch Regalumbauten in den Bereichen Kindernahrung, Süß- und Salzgebäck zu vorübergehenden Leerflächen gekommen.

Zwei Monate keine Wattepads oder Schokocreme

Auch im Bodnegger Netto sei es dadurch zu ähnlichen Leerständen in den Regalen gekommen. Hier haben die Anwohner laut einer Nutzerin im Netto schon seit knapp zwei Monaten keine Wattepads oder Schokocreme erwerben können. Die Mitarbeiter der Supermarkt-Kette sowohl in Kißlegg als auch in Bodnegg – so sind sich die Nutzer einig – treffe hier keine Schuld. Das Problem liege in dem Fall an der Organisation.

Folglich werde der Wunsch nach einem weiteren Supermarkt, der diesen Bestellengpässen und den leerstehende Regalen Abhilfe schaffen könnte, immer größer. Die Hoffnung liege auf dem Feneberg, der im Baugebiet Becherhalde gebaut werden soll.