Führungen und eine Rallye locken ins Neue Schloss

Ein vielfältiges Programm lädt am Sonntag, 11. September, zu einem abwechslungsreichen Nachmittag in das Neue Schloss Kißlegg ein. Bei freiem Eintritt öffnet das Neue Schloss um 13 Uhr seine Türen, heißt es in der Pressemitteilung.

Um 14 Uhr gibt es unter dem Titel „Zu Besuch bei Göttingen“ eine Führung durch das zweite Obergeschoss, bei der das Deckengemälde aus der Sicht der Künstler Hubert Kaltenmark und Christel Vidic neu interpretiert wird. Um 15 Uhr schließt sich eine öffentliche Schlossführung an.

Um 15.15 Uhr und 16 Uhr gibt es Führungen durch den historischen Dachstuhl vom Neuen Schloss. Bei beiden Dachstuhlführungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Ab 14 Uhr ist ein Besuch des Heimatmuseums im Erdgeschoss möglich. Dieses Jahr werden Sammlerstücke historischer Fotoapparate und Kameras des Kißleggers Hermann Kramer gezeigt.

Die Ausstellung „BildSprachen“ im zweiten Obergeschoss zeigt, wie sich sieben Künstlerinnen und Künstler aus dem süddeutschen Raum in ihrer jeweiligen künstlerischen Sprache mitteilen und dabei Menschen, Brezeln, Papier, Leinwand, Foto oder Video als „Bildfläche“ nutzen. Zu sehen ist dort auch die Dauerausstellung „450 Jahre Schlossgeschichte“.

Für Kinder gibt es eine Schlossrallye. Der italienische Graf Labridero benötigt unbedingt Hilfe, denn er möchte eine Kopie des Neuen Schlosses Kißlegg in Italien bauen – so wunderschön und imposant, wie er es bei seinem Besuch gesehen hat. Der Bauplan ist aber noch lange nicht fertig und sein Diener völlig überfordert.Die Kinder sollen ihm helfen, das Neue Schloss Kißlegg neu zu vermessen, um endlich seinem Traumschloss ein Stück näher zu kommen. Die Rallye dauert etwa 30 Minuten. Wer das Lösungswort richtig errät, bekommt eine Kleinigkeit aus der Schatzkiste. Die Gästeführer erklären die Aufgaben.