Frontal gegen Baum: Junger Autofahrer wird bei Kißlegg schwer verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Wolfegg und Wiggenreute ist am Sonntagnachmittag ein 18-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 14.40 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem BMW in Richtung Wiggenreute. In einer Rechtskurve kam er wegen zu hohem Tempo nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung flog ihn ein Rettungsteam per Helikopter ins Krankenhaus. Sein Beifahrer kam mit leichteren Verletzungen zur weiteren Behandlung ebenfalls in eine Klinik. Am BMW entstand Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb die K7937 gesperrt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der BMW-Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt.