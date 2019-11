Freundeskreis feiert in Westafrika

Das zehnjährige Gründungsjubiläum des Ausbildungszentrums Liweitari im westafrikanischen Benin hat der Freundeskreis Liweitari aus Kißlegg zum Anlass genommen, interessierten Mitgliedern und Unterstützern aus Deutschland und der Schweiz eine Reise nach Benin anzubieten, um dieses Ereignis mit den Mitarbeitern und Auszubildenden zu feiern. Laut Pressemitteilung wollte sich eine zwölfköpfige Gruppe ein Bild von der Entwicklung das Ausbildungszentrum für Maurer, Polymechaniker, Elektriker und Automechaniker zu machen.

Los ging es am 8. November mit der Anreise per Flugzeug von Paris nach Cotonou. Dort wurde die Delegation vom Gründer des Ausbildungszentrums, Heini Roth, und dessen Frau empfangen. Tags darauf ging es mit dem Boot in die 14 Kilometer entfernte Pfahlbausiedlung Ganvie, in welcher etwa 20 000 Menschen auf dem Wasser leben und arbeiten. Es folgte ein Besuch der Stadt Quidah.

Nach einer Übernachtung in der an der Grenze zu Togo gelegenen Küstenstadt Grand Popo stand eine Bootsfahrt auf dem Fluss Mono bis zu dessen Mündung in den Atlantik auf dem Programm. Auf dem Weg zur Mündung erfuhr die Reisegruppe Interessantes über Flora und Fauna der den Fluss säumenden Mangrovenwälder und über die Gewinnung von Speisesalz der dort lebenden Bevölkerung.

Nachmittags ging es ins 150 Kilometer nördlich gelegene Abomey, der früheren Hauptstadt des Königreichs Dahomey. Nach einer achtstündigen Autofahrt erreichte die Besuchergruppe anderntags das am Südhang der Atakora-Bergkette gelegene Natitingou, das eigentliche Ziel der Reise und Ausgangspunkt für weitere Erkundungen.

Der Tag darauf stand ganz im Zeichen der Jubiläumsfeierlichkeiten in Cotonou mit Gesang- und Tanzeinlagen der Mitarbeiter und einem heiteres Theaterstück über den Ausbildungsalltag. Klaus Edele vom Freundeskreis Liweitari aus Kißlegg überbrachte einen symbolischen Scheck in Höhe von 16 800 Euro. Mit dem Geld werde der Bau eines neuen Unterkunftsgebäudes für 24 weibliche Lehrlinge auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums möglich. Abgerundet wurde der Aufenthalt der Reisegruppe mit dem Besuch der unter dem Dach des Ausbildungszentrums geführten Grundschule Liweitari mit mehr als 200 Schülern, einer zweitägigen Safari im Pendjari Nationalpark und dem Besuch eines Dorfes im Atakoragebirge, wo die klassischen Wohnburgen der Ditammari, Tatasomba genannt, besichtigt werden konnten.

Alle Teilnehmer waren gleichermaßen begeistert von Land und Leuten wie auch der Aufbauarbeit der verschiedenen Liweitari-Projekte, die eine nachhaltige Entwicklung über die Region hinaus zum Nutzen der Menschen ermöglichen. Während sich die Delegation aus dem Allgäu in Benin aufhielt, wurde das Engagement mit der erneuten Verleihung des Accord Cadre, der höchsten Auszeichnung des Staates Benin für gemeinnützige Organisationen, honoriert.