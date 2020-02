Freistehende Scheune brennt ab

Aus bislang ungeklärte Ursache ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf einem Aussiedlerhof bei Kißlegg eine freistehende Scheune in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brannte sie unter Aufsicht der Feuerwehr vollständig ab. Der Sachschaden an der Scheune und den darin gelagerten Maschinen für die Landschaftspflege lag demnach bei rund 20 000 Euro.