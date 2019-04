Frauenbilder: Ausstellung im Neuen Schloss Kißlegg

In fünf Jahrzehnten hat der Tutzinger Sammler Joseph Hierling die weltweit bedeutendste geschlossene Sammlung an expressiven Realisten zusammengetragen.

Er hat sich der Aufgabe gewidmet, die übergangenen Maler und Malerinnen des 20. Jahrhunderts aus dem Verborgenen zu holen. Die nach 1945 vernachlässigte Gruppe und dadurch entstandene Lücke in der Kunstgeschichte Deutschlands will Hierling schließen und dabei den Malerinnen als besonders vernachlässigter Gruppe spezielle Aufmerksamkeit widmen.

„Es ist eine Rückkehr und ein Wiedersehen des Sammlers in der Gemeinde Kißlegg“, sagt Katrin von Polenz, Mitarbeiterin aus dem Gäste-und Bürgerbüro Kißlegg. Denn Hierling gründete zusammen mit dem Kunsthistoriker Rainer Zimmermann den „Förderkreis Expressiver Realismus“ und eröffnete im Jahr 1993 in Kißlegg ein Museum. Es hatte Bestand bis ins Jahr 2004 und zeigte 23 Sonderausstellungen. Dieser Tradition möchte Hierling sich nun anschließen und zeige mit einer einzigartigen Werkschau eine beeindruckende Bandbreite von Malerinnen aus der Bildkunst der verschollenen Generation. Am 14. April eröffnet im Neuen Schloss die Ausstellung von Malerinnen des Expressiven Realismus: „Bildkunst der verschollenen Generation“

Zeitpunkt passt: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Werke von Paula Wimmer, Karolinde Wittmann, Rose Sommer-Leypold, Grete Csaki Copony, Annot Jacobi oder Lotte Lesehr-Schneider zeigen dem Stilpluralismus der Zeit und die unterschiedlichen Themen: Stilleben, Landschaften, Portraits und Akte. Allesamt seien laut Mitteilung Ausdruck ihres starken Innenlebens, ihres Vermächtnissen, ihrer weiblichen Sicht sowie ihres Ringens um Gleichberechtigung und Anerkennung in einer schwierigen, unheilvollen Zeit. Es sind Malerinnen, die jenseits des offiziellen Kunstgeschehen standen.

„Es ist eine schöne Mischung an Ölgemälden von Frauen, die nicht im Fokus standen“, sagt Katrin von Polenz. Auch die Räumlichkeiten des lichtdurchfluteten Neuen Schlosses stünden in Harmonie zu den farbenfrohen Gemälden, erklärt Polenz. Der Zeitpunkt passe auch genau in das Jahr, indem das Frauenwahlrecht sich zum hundertsten Mal jährt. Ein weiterer Höhepunkt seien die drei geplanten Führungen des Sammlers, der zu jedem Bild eine interessante Geschichte erzählen könne. Bis heute habe er Kontakt zu den nachfolgenden Generationen der Künstlerinnen.