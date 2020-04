Frau fährt gegen Steinmauer

In der Hilpertshofer Steige in Kißlegg ist am Mittwochmittag eine 56-jährige Autofahrerin gegen eine Steinmauer gefahren. Kurz vor 12 Uhr fuhr die Frau laut Polizeibericht mit ihrem Opel Corsa auf der Kreisstraße in Richtung Kißlegg. Auf Höhe der Hilpertshofer Steige kam sie ins Schleudern, dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen die Steinmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt.