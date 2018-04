Frühlingserwachen wird in Kißlegg als „Grünzeit“ gefeiert

Erstmals wird die Aktionswoche „Kisslegger Grünzeit“ mit Unterhaltung und Events vom 21. bis 29. April veranstaltet. Auf Initiative des Verkehrs- und Gewerbevereins beteiligen sich knapp 50 Mitglieder aus Handel, Gastronomie und Handwerk an der Aktion.

Die Planungen laufen hierfür schon seit mehr als einem halben Jahr, erklärt Stefan Karrer, der gemeinsam mit Katharina Beyersdorff, Heidrun Kaufmann und Anton Frei die Vorstandsspitze des Verkehrs- und Gewerbevereins bildet. „Nun haben wir eine Novum kreiert, in dem sich die Gewerbetreibenden in einem angemessenen Rahmen über mehrere Tage lang präsentieren können.“ Vom Zeitplan her hätte in diesem Jahr wieder die Gewerbeschau stattfinden müssen, da zeitgleich aber die Messe „Wangener Welten“ auf der Argeninsel stattfindet, haben sich die Organisatoren bewusst gegen den Rhythmus der Schau entschieden.

„Die Gewerbeschauen sollen voneinander profitieren“, versichert Anton Frei ein „und da machen zwei Shows gleichzeitig einfach keinen Sinn, denn sich würden sich nur gegenseitig die Besucher wegnehmen.“ Nach einigen Überlegen mit Unterstützung einer professionellen Agentur ist der Name für die neue Attraktion entstanden: Frühlingserwachen „Grünzeit.“ „Wir wollten etwas Einzigartiges entwickeln“, erklärt Stefan Karrer. „Der Name ist wandlungs- und anpassungsfähig. So lässt sich Grünzeit beispielsweise auf Warmzeit im Sommer oder Weißzeit im Winter variieren, damit haben wir einen großen Spielraum.“

Sicherlich ist die Aktion auch noch ausbaufähig, ist sich das Vorstands-Team einig, aber nun ist ein Grundstein gelegt, auf dem aufgebaut werden kann. Die Teilnehmer haben ein breit gestreutes Programm zusammengestellt. In der Aktionswoche wird es unter anderem einen Fotoworkshop geben, ein Achtsamkeitstraining, Brauereiführungen mit Verkostung, eine lange Malnacht, ein offener Basteltisch für Kinder, eine Kfz-Räderwechselaktion und auch einen Shuttle-Service von Zaisenhofen nach Kißlegg. Ein Höhepunkt ist sicherlich die Taufe von zwei neuen Heißluftballonen im Schlosspark am Samstag, 28. April. „Wir haben so eine kreative Vielfalt, zu der wir alle Besucher herzlich einladen möchten“, sagt das VGV-Team stellvertretend für alle Teilnehmer der Kißlegger Grünzeit.

Zusätzlich werden kleine Tütchen mit Samen verteilt, die eingepflanzt werden sollen, damit es in ganz Kißlegg bald herrlich bunt blüht.