Firma Dobler in Kißlegg: „Wir stehen in den Startlöchern“

Als der Reisebus vom Treffpunkt am Feuerwehrhaus Kißlegg abfährt, lässt sich eines sofort feststellen: Im Bus ist noch jede Menge Platz. Aber von vorn.

Das Unternehmen Dobler, das sich als einer der ersten Betriebe im geplanten Interkommunalen Gewerbegebiet Waltershofen, Ikowa, ansiedeln möchte, hatte den Gemeinderat Kißlegg, den Ortschaftsrat Waltershofen und auch die Schwäbische Zeitung dazu eingeladen, einige seiner Niederlassungen und Dienstleitungszentren kennenzulernen. Das Ziel: Transparenz über das Bauvorhaben im Ikowa zu schaffen. „Die Personen hier kennenzulernen, Vertrauen zu fassen“, wie Geschäftsführer Peter Dobler später bei der ersten Station der Tour, Kaufbeuren, sagte. Der Plan an diesem Tag: Mit dem Bus nach Kaufbeuren, Kempten und Wolfertschwenden. Dort die Besichtigung eines internen Dienstleistungszentrums, eines Fertigteilwerks und drei Dienstleistungsparks. Dauer, mit Hin- und Rückfahrt: Acht Stunden.

Hintergründe werden erläutert

Nicht alle Räte nahmen die Einladung an. „Einige sind entschuldigt“, erklärte Dieter Krattenmacher, Kißleggs Bürgermeister und Vorsitzender des Ikowa-Verbands, auf Anfrage. Andere wiederum hätten dieselbe Besichtigungstour bereits vor einigen Jahren gemacht, als Dobler sich um einen Platz im Ikowa beworben und ebenfalls zu einer Informationsfahrt eingeladen hatte.

Ganz andere Gründe, nicht an der Fahrt teilzunehmen, nannten beispielsweise GOL/ELK (siehe Kasten rechts) – was sowohl im Bus als auch an den Besichtigungsorten für Gesprächsstoff sorgte. Auch Dieter Krattenmacher fand die Absenz der Bürgerliste „schade, besonders nach der letzten Gemeinderatssitzung, in der GOL-Mitglieder um mehr Vor-Ort-Termine gebeten haben“.

Die restlichen Räte ließen sich von Peter Dobler die Hintergründe der geplanten Gebäude erklären (siehe auch Kasten links). Das, was als Dienstleistungszentrum bezeichnet wird, soll zum Beispiel ein Bauhof sein. Halle und Lager im Ikowa seien dabei vergleichbar mit den Gegebenheiten im Standort Kaufbeuren und nicht mit denen in Lindenberg, so Dobler, der den dortigen Bauhof selbst als „nicht schön“ bezeichnet.

Der Gewerbepark, der ins Ikowa kommen soll, sei im weitesten Sinne vergleichbar mit dem Park Winn in Wolfertschwenden. Diesen, sowie die Parks Innova in Kaufbeuren und Cometa in Kempten, besichtigten die Gäste aus Kißlegg ebenfalls. In Wolfertschwenden gab dessen Bürgermeister Karl Fleschhut einen Einblick in die Geschichte des Winn. „Es hat eine gewisse Überzeugungsarbeit für das Winn gebraucht, besonders im Gemeinderat“, so Fleschhut. Heute erziele Wolfertschwenden durch das Winn vier Millionen Euro Gewerbesteuer im Jahr.

In den Gewerbeparks sind teils bis zu 40 externe Betriebe, aber auch die Firma Dobler selbst, unter einem Dach. „Die Mieter haben die minimalste Fläche, die sie brauchen“, so Peter Dobler, und nutzten gemeinsam Räumlichkeiten wie Büros, Kantine oder sanitäre Anlagen.

In Bezug auf den geplanten Standort im Ikowa wollte Peter Dobler mit weiteren Halbwahrheiten oder Gerüchten aufräumen. So sei der geplante Bauhof kein End-, sondern ein Zwischenlager. Auch sieht Dobler „weder ein Schallproblem noch ein sonstiges Problem“, wie er sagte, als die Kißlegger Räte auf befürchteten Lärm einer Schredderanlage zu sprechen kamen. Das vorliegende Schallgutachten sei mit neuen Kurven versehen. „Beim Tagungshotel Schneider hören Sie nichts“, so Dobler. Der Geschäftsführer gab auch zu verstehen, dass das Unternehmen nur noch darauf warte, bauen zu dürfen. „Wenn wir wissen, wohin die Reise geht, geht unser Bauantrag nochmals komplett ans Landratsamt. Wir stehen in den Startlöchern.“

Das plant Dobler in Kißlegg

Auf dem vier Hektar großen Gelände, das das Unternehmen Dobler im Ikowa gekauft hat, sollen ein Bürogebäude, ein Dienstleistungszentrum sowie einen Gewerbepark entstehen. Im Büro sollen 37 Mitarbeiter Platz finden, im Dienstleistungszentrum 19. Die Mitarbeiter sollen laut Bernd Reger, von der Immobilien-Verwaltung bei Dobler, überwiegend aus der Niederlassung Lindenberg nach Kißlegg kommen, allerdings soll es auch Neuanstellungen geben.

Das Dienstleistungszentrum ist nach Unternehmensangaben ein Bauhof, der etwa 1500 Quadratmeter groß ist und eine Werkstatt beinhaltet sowie ein Geräte- und Materiallager. Auf zusätzlicher Lagerfläche wird Baustellenmaterial wie zum Beispiel Kies, ausgebauter Asphalt oder Betonbruch wiederaufbereitet. Den Schredder, der im alten Bebauungsplan noch als stationär eingezeichnet war, gebe es im neuen Plan nicht mehr. Von einem „Verständnisproblem“ spricht Peter Dobler. Maximal drei Mal im Jahr soll eine mobile Schredderanlage in den Bauhof kommen und jeweils für neun Tage arbeiten. Vermutlich sei die Anlage aber weit weniger im Einsatz.

Im Gewerbepark sollen sich Betriebe aus der Region einmieten, die die dort vorhandenen Büros und Hallen für ihre Arbeiten nutzen. Die Anzahl der Arbeitsplätze, die im Gewerbepark entstehen könnten, sei „von der Art der Nutzung abhängig“. Man könne aber davon ausgehen, dass auf einer Grundstücksfläche in der Größe eines Fußballfeldes (etwa 7000 Quadratmeter) zwischen 60 bis 140Arbeitsplätze angesiedelt werden können.

Die Erklärung der GOL/ELK

In einer persönlichen Erklärung schildern die Gemeinderäte Andreas Kolb, Rainer Skutnik und Hartmut Wauer (Bürgerliste GOL / ELK), warum sie sich dafür entschieden haben, nicht an der Besichtigungstour teilzunehmen. Die Gemeinde Kißlegg sehe sich derzeit „vier konkreten Klagen“ bezüglich des Ikowa gegenüber. In dieses schwebende Verfahren hinein diese Einladung anzunehmen sei ein „ungünstiges Signal“. Auch bemängeln die GOL/ELK-Vertreter den Termin des Besuchs, der bedinge, „dass berufstätige Gemeinderäte arbeitsfrei nehmen müssen“.

Die neu gewählten und noch nicht verpflichteten Mitglieder des Gemeinderats liefen Gefahr, als – von der Gemeindeverwaltung und den Ikowa-Verbandsvorsitzenden – instrumentalisiert angesehen zu werde. „Insbesondere, weil diese Informationsfahrt auf Wunsch der Verwaltung werbewirksam durch die örtliche Presse begleitet werden soll“, heißt es in der Erklärung.

Da innerhalb von sechs Stunden vier Standorte angefahren wurden, gehen Kolb, Skutnik und Wauer davon aus, dass über die Hälfte der Zeit für Fahrten im Bus aufgewendet wurde und das „dicht gedrängte Programm“ den Räten keine Zeit lasse, „inhaltliche Gespräche zu führen“.

Auch kritisieren sie, dass der Dobler-Standort in Lindenberg nicht besucht wurde, jener Betriebsteil, „der nach Kißlegg verlagert werden soll“. Stattdessen würden „Hochglanzprospekte“ in Kempten und Wolfertschwenden gezeigt, „die mit dem [...] ’Dienstleistungszentrum’ in Kißlegg nichts gemeinsam haben“. Mit der „Werbefahrt“ werde ein falscher Eindruck vermittelt, „auf dessen Basis eventuell später Entscheidungen fallen sollen“. Zwar begrüße die Bürgerliste „den Versuch der Gemeindeverwaltung“, Öffentlichkeit beim Ikowa herzustellen. Allerdings bleibe die Verwaltung bei „plakativen, medienwirksamen Aktionen und führt die Winkelzüge weiter, die bereits beim alten Gemeinderat zu beklagenswerten Entscheidungen geführt haben“.