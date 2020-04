Feuerwehreinsatz: Kraftstoff an Tankstelle bei Kißlegg ausgelaufen

Im Kißlegger Gewerbegebiet Zaisenhofen ist am Mittwochvormittag Kraftstoff an einer Tankstelle ausgetreten. Ein Polizeisprecher sagte am Mittag auf SZ-Nachfrage: „Beim Umpumpen von Kraftstoff ist eine gewisse Menge ausgelaufen und teilweise auch in einen Kanal gelaufen.“

Um wie viele Liter es sich handelt, sagte er nicht. Die Kißlegger Feuerwehr war offensichtlich mit mehreren Einsatzfahrzeugen im Einsatz – auch am Nachmittag noch.

Tankstelle befindet sich im Umbau

Die Tankstelle wird zurzeit umgebaut. Nötig wurden, so der Sprecher weiter, „umfangreiche Reinigungsmaßnahmen und Überprüfungen, wo was eingelaufen sein könnte.“