Feuerwehr übt auf dem Segelflugplatz Wallmusried

Die Kißlegger Feuerwehr hat auf dem Segelflugplatz in Wallmusried einen Einsatz geübt. Auf dem Vorplatz des Flugzeughangars, also dort, wo normalerweise die geparkten Flugzeuge stehen, drängten sich Feuerwehrfahrzeuge, Spritzenwagen und 40 Kißlegger Einsatzkräfte, heißt es in einer Mitteilung der Flugsportgruppe Wangen-Kißlegg.

Eine längst fällige, aber wegen der Pandemie verhinderte Übung konnte nach Abstimmung zwischen dem Feuerwehr-Kommandanten Andreas Wiltsche aus Kißlegg und dem Fluglehrer Harry Hecht jetzt nachgeholt werden. Dabei wurden die technischen Einrichtungen, Geräte und Abläufe, die für einen Einsatzfall nötig sind, sowie das Zusammenspiel aller Beteiligten geübt und getestet.

Eine Besonderheit für die Feuerwehr stellten die Rettungsgeräte für Ultraleicht-Flugzeuge dar, deren Rettungsschirm im Notfall mit Raketenantrieb ausgeschossen wird. Dazu gab es im Anschluss in der Flieger-Clause einen Vortrag zum Thema „Risikopotential für Rettungskräfte durch Rettungsgeräte mit Raketenantrieb“. In einer Führung durch das Haus und den Hangar konnten sich die Mitglieder der Feuerwehr vom Fluggerät und den Einrichtungen der Flugsportgruppe mit einem besonderen Augenmerk auf die im Flugzeug verbauten Rettungsgeräte einen Eindruck verschaffen, heißt es weiter.