Feuerwehr nach Gasgeruch im Einsatz

Ein Gasgeruch war der Grund dafür, dass die Feuerwehr am Mittwoch gegen 11 Uhr im Marderweg in Waltershofen im Einsatz war. Der Gasgeruch war laut Polizei wohl aufgetreten, nachdem eine 75 Jahre alte Bewohnerin einen Campingkocher umgeräumt hatte. Dieser wurde vorsichtshalber aus dem Wohnhaus entfernt. Eine Luftmessung der Feuerwehr ergab keine Auffälligkeiten. Die 75-Jährige wurde wegen eines schwachen Kreislaufs zur medizinischen Untersuchung vorsichtshalber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.