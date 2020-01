Fett in Kochtopf überhitzt

Eine etwa 20 auf 30 Meter große Halle hat in der Nacht an der Sägestraße in Langenargen Feuer gefangen und ist vollständig abgebrannt. Die Brandursache ist ungeklärt, so die Polizei.

Gegen 23.50 Uhr ist der Brand gemeldet worden, doch beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Diese konnten ein Abbrennen der Garage nicht mehr verhindern, so die Polizei.

Hochwertige Fahrzeuge sorgen für hohe Schadenssumme In der Halle waren rund 15, zum Teil hochwertige Oldtimerfahrzeuge abgestellt, die ...