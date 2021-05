Fernfahrer benutzt auf A 96 fremde Fahrerkarte

Einen türkischen Lkw kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Samstagfrüh auf der A 96 bei der Anschlussstelle Leutkirch-Süd. Sie stellten fest, dass der ebenfalls türkische Fahrer eine fremde Fahrerkarte in das Kontrollgerät eingeschoben hatte und dadurch erheblich tatsächliche Lenkzeiten überschritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde vom Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro einbehalten. Weitere Ermittlungen schließen sich an.