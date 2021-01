Feneberg-Markt in Kißlegg eröffnet

Seine erste Filiale in Kißlegg hat Feneberg in der Pfarrer-Lohr-Straße 1 eröffnet. Sie hat eine Verkaufsfläche von etwa 1200 Quadratmetern, heißt es in der Pressemitteilung des Kemptener Unternehmens.

„Als Nahversorger ist es uns wichtig, für die Menschen in der Region gut erreichbar zu sein“, wird der Feneberg-Geschäftsführer Hannes Feneberg darin zitiert. Im Eingangsbereich der neuen Filiale in Kißlegg befindet sich die Vorkassenbäckerei. Daran integriert ist ein Imbiss mit verschiedenen Snackangeboten und Salatbar. Brot und Gebäck kommen aus der Feneberg-Bäckerei in Durach bei Kempten. In der Filiale erwartet die Kundinnen und Kunden die Lebensmittel-Auswahl eines Vollsortimenters mit regionalen Bio-Produkte der Feneberg-Eigenmarke VonHier, ergänzt durch Bio-Lebensmittel von FeBio sowie Fleisch, Wurst und Convenience-Produkte aus der hauseigenen Feneberg-Metzgerei in Kempten.

Das Energiekonzept wurde den vorhandenen Gegebenheiten angepasst: Zentraler Baustein der Wärmeversorgung ist ein Wärmespeicher mit 1500 Liter Fassungsvolumen, der von der Abwärme der Gewerblichen Kälteanlage gespeist wird. Die Kälteanlage für die Lebensmittelkühlung wird mit dem natürlichen Kältemittel CO2 betrieben und ist äußerst effizient. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit 99,9 kWp Leistung installiert.