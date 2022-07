Feierliche Einweihung des neuen Pizzaofens in Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Juli konnte endlich der Pizzaofen im Schulgarten der Albert-Schweitzer-Schule mit einer kleinen Feier eingeweiht werden. Seit 2018 arbeiten die Schülerinnen und Schüler der ASS Kißlegg in der kooperativen Berufsorientierung/KooBO unter Leitung von Ulrike Zinser/Handwerkskammer Ulm, mit verschiedenen Partnern an der Realisierung.

Dies waren die Firma Fischbach Bau (Wangen), Firma Raab Karcher (Wangen), die Berufsschüler Bautechnik der Geschwister-Scholl-Schule (Leutkirch), die Zimmerei Wespel (Kißlegg) und die Ofenmanufaktur Kohler (Kißlegg). Mit diesen Partnern und viel Geduld konnte das Projekt Pizzaofen gestemmt werden.

Zum Dank waren alle eingeladen, sich mit den von den Kißlegger Schülerinnen und Schülern vorbereiteten Zutaten eine individuelle Pizza backen zu lassen. Mit viel Lob konnte dieses tolle Projekt abgeschlossen werden. Mit Schulfest und Elternfest sind schon weitere Backtage geplant.